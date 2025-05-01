Как сообщалось, ближе к полуночи россияне устроили массированный обстрел, запустив по городу около 20 беспилотников.

Очередная дроновая атака россиян на Одессу снова пришлась на гражданскую инфраструктуру. Жители 16-этажного дома на Таирова, в верхние этажи которого попал беспилотник, до сих пор приходят в себя от ужаса после прошлой ночи.

Многие квартиры остались без окон дверей, повреждено имущество. Балконы деформированы и могут в любой момент обрушиться. Машины возле дома изуродованы и завалены обломками здания.

Не всем удалось выжить в результате попадания вражеского дрона в трехэтажный дом на Михайловской. Там от удара полностью выгорел третий этаж. Погибла супружеская пара.

Жительница дома рассказывает, что сначала люди успели спуститься в подвал, но когда начал гореть дом, перебежали в укрытие школы.

«Мы бежали, а «шахеды» еще падали. Соседи наши погибли прямо в квартире», — говорит одесситка.

В местах попаданий вспыхнули пожары, которые ликвидировали пожарные совместно с добровольцами и Национальной гвардией. Людей к дому не подпускают — спасатели собирают смертоносные обломки “шахедов”.

С утра в Киевском районе развернут районный оперативный штаб по проспекту Князя Ярослава Мудрого, 2.

В Хаджибейском районе Одессы штабы работают на двух локациях: по ул. Скосная, 90 и ул. Фабричная, 1/1.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи по программе «Незламна Одеса», и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления по программе еВідновлення.

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