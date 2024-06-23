В Одессе спасли женщину на лодке без весла

У берегов Одессы патрульные полицейские совместно с неравнодушными гражданами спасли женщину, которую уносило в море на лодке.
Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, на днях в полицию обратился случайный свидетель. Он видел лодку, которую уносило все дальше от берега, и слышал крики о помощи.
Экипаж патрульных немедленно направился к месту происшествия.
На горизонте инспекторы увидели лодку, в которой находилась женщина. Она звала на помощь и пыталась направить лодку на берег, но ее относило все дальше в море.
Не теряя времени один из полицейских первым бросился в воду, а позже на помощь подоспели и небезразличные граждане.
Совместными усилиями женщину удалось спасти. Она объяснила, что потеряла весло и не смогла справиться с течением, которое уносило ее от суши.
Полицейские провели со спасенной профилактическую беседу.
Правоохранители напоминают: выходить в море на лодках запрещено, а купаться следует только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
Ранее в Одессе военные моряки спасли мужчину, унесенного в открытое море на надувном круге.
Также сообщалось, что на одном из пляжей в Одессе нашли тело мужчины в водолазном костюме.
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