На одесском пляже тонула женщина: детали происшествия

Сегодня, в субботу, 12 августа, бригада медиков Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области спасла женщину, которая едва не тонула на одном из пляжей.

Как сообщается на странице Центра в Facebook, женщина начала тонуть во время купания на пляже 10-й станции Большого Фонтана.

Медики прибыли на место происшествия уже через 9 минут. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь и госпитализировали ее в Одесскую городскую клиническую больницу. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.

Медики призывают одесситов и гостей города быть очень внимательными и осторожными на воде:

«Не уходите купаться в состоянии алкогольного опьянения, не купайтесь в местах не предназначенных для этого, всегда держите детей в поле своего зрения. Простые правила безопасности могут спасти жизнь и здоровье вам и вашим близким».

Напомним, 6 августа, на пляже в селе Фонтанка-2 Одесского района случилась трагедия: на берегу моря произошел оползень и обрушившийся склон засыпал отдыхающих. Погиб 10-летний мальчик.

Как сообщала «Одесская жизнь», с сегодняшнего дня, 12 августа 2023 года, в Одессе официально открыты для посещения 6 пляжей.

Читайте также: Есть ли разница между открытыми и закрытыми пляжами в Одессе – фотофакт.

Фото иллюстративное