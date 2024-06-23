В Одесі врятували жінку на човні без весла

Біля берегів Одеси патрульні поліцейські спільно з небайдужими громадянами врятували жінку, яку несло в море на човні.
Як розповіли у Патрульній поліції Одеської області, днями до поліції звернувся випадковий свідок. Він бачив човен, який несло все далі від берега, і чув крики про допомогу.
Екіпаж патрульних негайно направився до місця події.
На горизонті інспектори побачили човен, у якому знаходилася жінка. Вона кликала на допомогу і намагалася направити човен на берег, але його відносило все далі в море.
Не гаючи часу один із поліцейських першим кинувся у воду, а пізніше на допомогу приспіли й небайдужі громадяни.
Спільними зусиллями жінку вдалося врятувати. Вона пояснила, що втратила весло і не змогла впоратися з течією, яка забирала її від суші.
Поліцейські провели із врятованою профілактичну бесіду.
Правоохоронці нагадують: виходити в море на човнах заборонено, а купатися слід лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.
Раніше в Одесі військові моряки врятували чоловіка, віднесеного у відкрите море на надувному крузі.
Також повідомлялося, що на одному з пляжів в Одесі знайшли тіло чоловіка у водолазному костюмі.
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