В Одесі врятували жінку на човні без весла

Як розповіли у Патрульній поліції Одеської області, днями до поліції звернувся випадковий свідок. Він бачив човен, який несло все далі від берега, і чув крики про допомогу.

Екіпаж патрульних негайно направився до місця події.

На горизонті інспектори побачили човен, у якому знаходилася жінка. Вона кликала на допомогу і намагалася направити човен на берег, але його відносило все далі в море.

Не гаючи часу один із поліцейських першим кинувся у воду, а пізніше на допомогу приспіли й небайдужі громадяни.

Спільними зусиллями жінку вдалося врятувати. Вона пояснила, що втратила весло і не змогла впоратися з течією, яка забирала її від суші.

Поліцейські провели із врятованою профілактичну бесіду.

Правоохоронці нагадують: виходити в море на човнах заборонено, а купатися слід лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

Раніше в Одесі військові моряки врятували чоловіка, віднесеного у відкрите море на надувному крузі.

Також повідомлялося, що на одному з пляжів в Одесі знайшли тіло чоловіка у водолазному костюмі.

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