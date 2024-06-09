На одесском пляже нашли труп мужчины в водолазном костюме

Об этом пишут местные Телеграм-каналы со ссылкой на ГСЧС.

Труп мужчины в плавательном костюме, маске и с трубкой для ныряния обнаружили возле пирса на пляже на 11-й станции Большого Фонтана. В ГСЧС сообщили, что утонувшему около 60 лет. Его личность сейчас устанавливают.

Как сообщалось ранее, 7 июня в Раздельнянском районе Одесской области утонул в местном ставке 10-летний ребенок.

А 5 июня 2024 года, в Одессе водолазы ГСЧС нашли тело девушки-полицейской, которую снесло с пирса в море на пляже в Аркадии. Ее искали три дня.

Кстати, как сообщают местные паблики, сейчас на плитах, где погибла полицейская, установили металлическую лестницу.

Фото иллюстративное