На одесском пляже нашли труп мужчины в водолазном костюме

На одесском пляже нашли труп мужчины в водолазном костюме

Сегодня днем, в воскресенье, 9 июня 2024 года, на одном из пляжей в Одессе нашли тело мужчины в водолазном костюме.

Об этом пишут местные Телеграм-каналы со ссылкой на ГСЧС.

Труп мужчины в плавательном костюме, маске и с трубкой для ныряния обнаружили возле пирса на пляже на 11-й станции Большого Фонтана. В ГСЧС сообщили, что утонувшему около 60 лет. Его личность сейчас устанавливают.

Как сообщалось ранее, 7 июня в Раздельнянском районе Одесской области утонул в местном ставке 10-летний ребенок.

А 5 июня 2024 года, в Одессе водолазы ГСЧС нашли тело девушки-полицейской, которую снесло с пирса в море на пляже в Аркадии. Ее искали три дня.

Кстати, как сообщают местные паблики, сейчас на плитах, где погибла полицейская, установили металлическую лестницу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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