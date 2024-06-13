В Одессе унесло в море мужчину на надувном кругу

В Одессе унесло в море мужчину на надувном кругу

В Одессе военные моряки спасли мужчину, унесенного в открытое море на надувном кругу.

Историю не совсем обычного спасения рассказали сегодня на Facebook-странице Командования Военно-морских Сил ВСУ.

Как сообщили военные, в среду, 12 июня, при выполнении задач в акватории Черного моря экипажу одного из военных катеров поступило указание по поиску гражданского лица, которого унесло в открытое море. В результате горе-пловца удалось обнаружить и спасти. Мужчину успешно доставили на сушу.

Спасение горе-пловца в Одессе

Как писали местные Телеграм-каналы, мужчина, вероятно, будучи в нетрезвом состоянии, пошел купаться и в итоге уснул на плавательном кругу и был унесен течением в открытое море.

«Следует напомнить, что наиболее распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных местах и купание в нетрезвом состоянии», – напоминают в Командовании.

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