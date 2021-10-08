Новости Одессы и Одесской области

В Одессе спасли старинные ворота на Садовой

В Одессе спасли старинные ворота на Садовой

Суд защитил своим решением старинные ворота, которые расположены на улице Садовой, между домом №3 и домом №5.

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Ранее Приморская райадминистрация издала распоряжение демонтировать часть исторического архитектурного наследия города.

Это произошло в 2020 году. Поводом стало обращение депутата городского совета Натальи Данилко и одесситки Н. В. Комаровой.

Последняя проживает в доме №5 на Садовой, и она заявляла, что ворота препятствуют проходу в ее квартиру, так как перекрывают единственный путь в жилище.

За ворота вступилось предприятие ООО «Офісний центр Садова». Коммерсанты обжаловали решения Приморской райадминистрации в суде. Суд встал на сторону офисного центра, так как декоративная ограда вместе с воротами являются частью памятника архитектуры и демонтировать их нельзя.

Старинные ворота действительно часть памятника архитектуры — здания Земского Банка, построенного в 1883 году по проекту архитекторов Вильгельма Кабиольского и Василия Мааса.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, что семь котов – каждый со своим характером – украсили ворота старого одесского дома на улице Карантинной.

А герои «Ликвидации» — Фима и Давид Маркович Гоцман — теперь украшают ворота старого дома на Колонтаевской, 21.

Источник: «Думская»

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Фото «Думской»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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