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Новости Одессы и Одесской области

Ворота для приворота: адреса креативных одесских дворов

Ворота для приворота: адреса креативных одесских дворов

Канули в Лету времена, когда главным на воротах одесских дворов было установить такой замок, «шоб нихто и никода» из непрошеных гостей не смог проникнуть во двор незамеченным. Теперь пошла мода создать такие ворота, чтоб они существенно отличались от других.

Как сказал однажды пожилой одессит с улицы Мясоедовской, «создаем ворота — для приворота». Можно, конечно, считать, что для приворота туристов, но, думается, житель Мясоедовской имел в виду нечто более глобальное. Между тем, в Одессе уже насчитывается немалое количество ворот, ведущих во дворы, которые «это ж полюбуйтесь, какая картинка!».

«Однажды в Одессе»

Не претендуем на полноту, так как, уверены, познакомились далеко не со всеми новодельным креативом в виде чисто одесских ворот, но назовем несколько адресов из серии «не проходите мимо». Впрочем, как тут можно пройти мимо?

Двор на улице Манежной, 26 теперь известен не только тем, что здесь находится замок-голубятня, но и «именными» воротами. Зовутся они «Однажды в Одессе». Это ковка, сделанная под времена Мишки Япончика. Миша и является главным героем воротного «произведения». Кроме легендарного налетчика на новых воротах можно увидеть и другие чисто одесские характерные фишки: часы, кошечек-собачек, цветы и очень много голубей.

Манежная, 26

Мясоедовская лидирует!

Ну а теперь на Мясоедовскую! Воспетая в известной песне улица — это, скажу вам, просто «воротный вернисаж». Тут целая серия старых дворов на старушке Молдаванке, ворота которых словно соревнуются друг с другом.

Дом № 6, например, вернее, его ворота — это кусочек старой Одессы. Тут вам и карета, и дама с двумя кавалерами.
Ворота дома на Мясоедовской, 8 — иная «картинка» в романтически-бытовых тонах: море, и чайки и паруса. Тут же — одесситка, раскатывающая тесто. И, конечно же, котик. Без котиков у нас — вроде как уже и не одесская тематика.

Мясоедовская, 8

Ворота домов № 12 и 14 стали полотнами для «творений», изображающих классические одесские дворы на Молдаванке. Кстати, любопытная деталь: они словно списаны с самих дворов по этим же адресам.

Мясоедовская, 12

То есть, глядя на ворота, можно увидеть, что там внутри. Отмечу, кстати, что внутри дворы не просто хороши, они каким-то удивительным образом, а, точнее, силами живущих здесь людей сохранили староукладность, удачно совместив ее с днем сегодняшним.

Мясоедовская, 14

Дальше знакомимся с «наворотным полотном» на улице Бориса Литвака, 12. Тема та же — старый двор изображен на старых-старых воротах. Это залитый солнцем кусочек одесского дворика с арками, тем же котиком. Очередной мимишный сюжет, который обожают и дети, и взрослые.

Бориса Литвака, 12

Ах, этот Мукачевский переулок!

Вход во двор в Мукачевском переулке, 1/3 вообще превратился в сказку.

Мукачевский переулок

Украшенные арт-признанием в любви к Одессе ворота завораживают-привораживают, не захочешь — остановишься. Ну а рядом — вход в парадную. И хотя это никак не ворота, а металлическая дверь, но и она украшена в своем стиле: влюбленный мужчина с букетом цветов спешит подняться по ступенькам.

Танец, ноты, сцена

А вот на фоне этих ворот в самом центре города постоянно фотографируются. Они находятся в переулке Чайковского, 6. И в связи с тем, что вход во двор находится напротив служебного входа в Оперный театр, то и тематика ворот соответствующая. Тут вам и занавес, и танцующие артисты балета, и сцена, и ноты. Верхняя часть выкована как нотная тетрадь, на фоне которой — танцующие балерины.

Переулок Чайсковского

Как мне кажется, самое время создавать новомодный продукт, именуемый интерактивной картой. На сей раз — одесских креативных ворот.

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Мария Котова
Мария Котова
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