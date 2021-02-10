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Ворота старого одесского дома украсили влюбленными котами (фото)

Ворота старого одесского дома украсили влюбленными котами (фото)

Семь одесских котов – каждый со своим характером – украсили ворота старого одесского дома на улице Карантинной.

Украшать старые (и новые!) ворота «наворотной картиной» уже становится настоящим одесским креативом.

Старый одесский двор на Карантинной решил не отставать. Неказистые ворота так и привлекают к себе позитивной мультяшной картинкой с одесским котами.

одесские котики на воротах

«Наворотное полотно» вместило в себя и сам двор, и кусочек уютной квартирки с жаровней. Ну а главные его герои – семь позитивных котов. Двое из них слились в объятьях: влюбленные хвостатики сразу вызывают улыбку.

Впрочем, все мурлыки здесь – сам позитив, они приветственно машут, мирно посапывают, обняв колбасу, один замер в ожидании, пока мама-кошка (или папа?) готовит шашлык.

забавные котики на воротах

ворота на Карантинной

Ворота состоят из двух половинок, и когда они открываются, создается впечатление, что котики оживают. Надпись «comfort house» добавляет позитива.

котик и колбаса

креативные ворота на Карантинной в Одессе

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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