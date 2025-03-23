Глава поселкового совета Владимир Калкатин рассказал, что учреждение некоторое время оставалось без руководителя. Когда узнали, что в соседней Любашевке поселился медик из Бахмута, его сразу пригласили на работу в Зеленогорское.

До недавнего времени Андрей Корсун возглавлял Северскую многопрофильную больницу планового лечения. Вследствие российской агрессии он был вынужден с семьей переехать на Одесщину. На компенсацию, полученную за разрушенное жилье в Бахмуте, переселенец приобрел дом в поселке Любашевка.

Андрей Корсун также работал заведующим отделения трансфузиологии в Бахмуте и занимался проблемой донорства в Украине.

По его словам, до подномасштабной войны в Украине отсутствовала государственная политика поддержки доноров и не было пути развития донорства.

– В Европе быть донором не только престижно, но и материально выгодно. У нас же донорство держится на альтруистах и поощряется недостаточно – уверен Андрей Корсун.

Сам врач также является донором. У него вторая группа крови с отрицательным резусом и положительной подгруппой – очень редкая.

Руководство громады уверено, что новому руководителю первички удастся усовершенствовать работу учреждения. Тем более в бюджете громады заложены значительные средства на ремонт и модернизацию Зеленогорской больницы.

Читайте также:

На снимке: Андрей Корсун