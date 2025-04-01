Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, лікар-анестезіолог ввів жінці несумісну донорську кров, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді гострого пошкодження нирок.

67-річна пацієнтка – мешканка Херсонщини у квітні 2024 року була госпіталізована до Одеської обласної клінічної лікарні для проведення операції з протезування аортального клапана серця. Після хірургічного втручання їй знадобилося переливання крові.

Лікар-анестезіолог без біологічної проби перелив жінці другу позитивну кров – замість першої позитивної.

Унаслідок несумісності груп у пацієнтки почалося гостре пошкодження нирок, що призвело до необхідності проведення гемодіалізу та інших невідкладних заходів для стабілізації її стану.

Лікарю інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого за ч. 1 ст. 140 КК України.

Нагадаємо, в Одеській обласній лікарні вперше у світі провели унікальну операцію – у серце шестимісячного Гліба імплантували спеціальний електрод, щоб забезпечити правильну роботу його серцевого м’яза. Це історичний прорив у кардіохірургії, яким уже зацікавилися міжнародні фахівці.

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