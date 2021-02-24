Любуемся издали: одесская Мавританская арка взывает о помощи (фото)

Здесь не вывесили баннеры с воззваниями и не проходят митинги. Между тем, знаковое место города, гордость наша – Мавританская арка на Французском бульваре, 17 – взывает о помощи сама по себе. Смотреть на нее, не так уж и давно отреставрированную, можно только издали. Вблизи на нее лучше не глазеть: обеспечено понижение градуса настроения.

Состояние достояния

Состояние достояния на сегодняшний день ужасающе: арка «облупилась», некоторые элементы ее декора уже канули в Лету. И, кажется, все уже начинают к этому привыкать. Ну или вообще не обращают внимания…

Ее ремонтировали-реставрировали в ноябре 2013 года. Радости по этому поводу было очень много: еще бы, еще один наш символ, гордость наша, чудом сохранившаяся, приведена в порядок.

Даже табличку мемориальную установили после этого. Как рассказывала одесский гид, краевед Алена Калетинская, с этой мега-табличкой с исторической справкой казус получился. Выяснилось, что табличка содержит такое количество неточностей и ошибок, что ее сняли. Остались от таблички только следы от штырей, на которых она держалась.

Мы убедились: эти следы красуются до сих пор. Но что там «дыры» в стене по сравнению с состоянием арки на сегодняшний день! Тем более что с другой стороны имеется охранная табличка, вещающая, что это – та самая Мавританская арка, памятник архитектуры, охраняется государством, ее повреждение карается законом.

Тогда, после «починки» в 2013-м, поднимался вопрос, что качество реставрации – не ахти. Ну а сегодня арка красуется трещинами, сколами, осыпающимися слоями краски. И авто, которые въезжают в арку, порой ее «задевают», не вписываясь в ворота: в 2014 году, например, в нее врезался самосвал.

Ах, эта арка!..

А арка наша – красавица, историческая изюминка города. Арку в неомавританском стиле построили на Французском бульваре в начале XX века по проекту архитектора Валериана Шмидта. Как точно подметил гид и журналист Евгений Гринкевич, именно она считается официальным входом в Отраду. Евгений также рассказывал, что ранее в самой арке находились прекрасные чугунные ворота – это был въезд на дачу Ждановой, супруги депутата городской думы, домовладельца, почетного мирового судьи Леонида Жданова.

Ресурс «Домофото» сообщает, что арка строилась как сторожка и ворота въезда на дачу Екатерины Ждановой в 1902 году. Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Мавританская арка».

С нашей достопримечательностью не обошлось и без легенд. Согласно одной из них, через арку, выполненную в мавританском стиле, выходил к морю молодой изгнанник Александр Пушкин. Увы, Александр Сергеевич ушел из жизни гораздо раньше…

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