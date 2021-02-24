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Любуемся издали: одесская Мавританская арка взывает о помощи (фото)

Любуемся издали: одесская Мавританская арка взывает о помощи (фото)

Здесь не вывесили баннеры с воззваниями и не проходят митинги. Между тем, знаковое место города, гордость наша – Мавританская арка на Французском бульваре, 17 – взывает о помощи сама по себе. Смотреть на нее, не так уж и давно отреставрированную, можно только издали. Вблизи на нее лучше не глазеть: обеспечено понижение градуса настроения.

Состояние достояния

Состояние достояния на сегодняшний день ужасающе: арка «облупилась», некоторые элементы ее декора уже канули в Лету. И, кажется, все уже начинают к этому привыкать. Ну или вообще не обращают внимания…

Мавританская арка, колонна

Мавританская арка, декор

Мавританская арка, пустое место

Ее ремонтировали-реставрировали в ноябре 2013 года. Радости по этому поводу было очень много: еще бы, еще один наш символ, гордость наша, чудом сохранившаяся, приведена в порядок.

Даже табличку мемориальную установили после этого. Как рассказывала одесский гид, краевед Алена Калетинская, с этой мега-табличкой с исторической справкой казус получился. Выяснилось, что табличка содержит такое количество неточностей и ошибок, что ее сняли. Остались от таблички только следы от штырей, на которых она держалась.

Мавританская арка, дырки

Следы от таблички с ошибками остались навечно

Мы убедились: эти следы красуются до сих пор. Но что там «дыры» в стене по сравнению с состоянием арки на сегодняшний день! Тем более что с другой стороны имеется охранная табличка, вещающая, что это – та самая Мавританская арка, памятник архитектуры, охраняется государством, ее повреждение карается законом.

Мавританская арка, табличка

Тогда, после «починки» в 2013-м, поднимался вопрос, что качество реставрации – не ахти. Ну а сегодня арка красуется трещинами, сколами, осыпающимися слоями краски. И авто, которые въезжают в арку, порой ее «задевают», не вписываясь в ворота: в 2014 году, например, в нее врезался самосвал.

Мавританская арка в Одессе
Мавританская арка, верх
Мавританская арка, карниз
Мавританская арка, окно
Мавританская арка, стена
Мавританская арка, скол
Мавританская арка, облезла
Мавританская арка, вверху
Мавританская арка, ворота
Мавританская арка, вид издали
Мавританская арка, вид вблизи
Мавританская арка, требует ремонта
Мавританская арка, трещины

Ах, эта арка!..

А арка наша – красавица, историческая изюминка города. Арку в неомавританском стиле построили на Французском бульваре в начале XX века по проекту архитектора Валериана Шмидта. Как точно подметил гид и журналист Евгений Гринкевич, именно она считается официальным входом в Отраду. Евгений также рассказывал, что ранее в самой арке находились прекрасные чугунные ворота – это был въезд на дачу Ждановой, супруги депутата городской думы, домовладельца, почетного мирового судьи Леонида Жданова.

Ресурс «Домофото» сообщает, что арка строилась как сторожка и ворота въезда на дачу Екатерины Ждановой в 1902 году. Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Мавританская арка».

С нашей достопримечательностью не обошлось и без легенд. Согласно одной из них, через арку, выполненную в мавританском стиле, выходил к морю молодой изгнанник Александр Пушкин. Увы, Александр Сергеевич ушел из жизни гораздо раньше…

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Мария Котова
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