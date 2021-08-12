В Одессе снова заработают центры массовой вакцинации от COVID-19 – адреса на 14-15 августа

В субботу, 14 августа, и в воскресенье, 15 августа, в Одессе откроется 8 центров массовой вакцинации от COVID-19.

По данным Одесского городского совета, центры будут работать с 09:00 до 18:00 по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky; ул. Семена Палия, 125б, ТРЦ «DEPOt», 2-й этаж; ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж); ул. Левитана, 62, КДЦ (поликлиника) №20; пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»; улица Болгарская, 38, поликлиника №1; улица Житомирская, 2 (бывш. Академика Гаркавого); парк Горького (вход со стороны улицы Героев Крут).

Для первичной и вторичной вакцинации одесситам предлагают вакцины CoronaVac, Moderna и AstraZeneca.

Вакцинация проводится бесплатно, привиться могут лица старше 18 лет. При себе нужно обязательно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон.

Предварительная онлайн-запись на вакцинацию возможна через систему Helsi.

Напомним, в минувшие выходные в Одессе работали 9 центров массовой вакцинации. Только за 8 августа от COVID-19 были привиты 9161 одесситов.

Также напомним, что в Одессе можно привиться и в будние дни – в городе действуют два таких центра вакцинации – на площади Деревянко, 1 (издательство «Черноморье») и на Черемушках, в парке Горького.

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