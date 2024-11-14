Из-за российского удара в Одессе перестала работать одна из котельных

Вечером 14 ноября часть одесситов осталась без отопления — в результате российской ракетно-дроновой атаки повреждена труба теплоснабжения. Из-за этого одна из котельных остановила свою работу.
Первым о том, что одна из котельных Одессы прекратила работу, сообщил общественный деятель Сергей Братчук.
— Из-за вражеской атаки в Одессе поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одного из котельных Одессы, — написал он в своем телеграм-канале.
Вслед за этим в одесских пабликах появилось видео магистральной трубы теплообеспечения, из которой хлещет горячая вода.
Вскоре эту информацию подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Российские агрессоры атаковали Одессу вечером 14 ноября крылатыми ракетами и большим количеством ударных беспилотников.
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