В Пересыпском районе временно остановлена котельная — восстанавливают 120-метровую трубу

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Как отметила заместитель Одесского городского головы Анна Позднякова, высота дымовой трубы — 120 метров, для выполнения таких работ был заказан специальный кран с высокой грузоподъемностью.

— В Украине таких кранов буквально пару единиц, все они работают на восстановительных работах объектов энергетики после обстрелов с вражеской территории. Кроме того, такой уровень и масштаб работ требует высококвалифицированных специалистов. С учетом наших реалий их наличие также оказалось проблемой. Работаем учитывая обстоятельства и в сроки, повлиять на которые не можем, — сказала вице-мэр.

О необходимости реконструкции дымовой трубы котельной «Северная-1» стало известно летом — после обследования всех котельных перед новым отопительным сезоном.

По словам Анны Поздняковой, строительство новой трубы не повлияло на сроки начала отопительного сезона в Пересыпском районе. Ведь старая труба, часть которой упала в прошлом году, все еще пригодна для временного использования.

Напомним, восстановлением упавшей трубы занимается мэрия Одессы, а средства на ремонт в размере 60 миллионов гривен выделила организация UNICEF.

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