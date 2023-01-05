В Одессе снова можно обменять новогодние елки на конфеты (адреса)

Традиция обмена использованных новогодних елок на сладости продолжилась в Одессе и в этом году. В городе уже открылись первые “обменники“.
Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.
Обменять елку на конфеты можно пока по следующим адресам:
- Болгарская, 16
- Балковская, 199
- Средняя, 47
- Богдана Хмельницкого, 64
Речь идет о живых деревьях. Акция проводится с целью не засорять улицы города брошенными деревьями и утилизировать их с пользой.
В прошлом году одесситы также могли обменять елку на сладкий подарок. Собранные деревья планировали переработать и использовать в качестве удобрения работники КП «Горзелентрест».
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