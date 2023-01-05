В Одессе снова можно обменять новогодние елки на конфеты (адреса)

Традиция обмена использованных новогодних елок на сладости продолжилась в Одессе и в этом году. В городе уже открылись первые “обменники“.

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.

Обменять елку на конфеты можно пока по следующим адресам:

Болгарская, 16

Балковская, 199

Средняя, 47

Богдана Хмельницкого, 64

Речь идет о живых деревьях. Акция проводится с целью не засорять улицы города брошенными деревьями и утилизировать их с пользой.

В прошлом году одесситы также могли обменять елку на сладкий подарок. Собранные деревья планировали переработать и использовать в качестве удобрения работники КП «Горзелентрест».

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