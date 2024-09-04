Мэра Одессы просят убрать ленина и золотую звезду со стелы «Крылья победы»

Об этом говорится в депутатском обращении Бойко, которое обнародовало издание «Думская».

Как сказано в тексте обращения, историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете уже давно приняла решение о демонтаже этих элементов, но до сих пор никаких шагов в этом направлении сделано не было.

Депутат предлагает либо вообще убрать эти элементы, либо хотя бы закрыть их. По ее словам, присутствие коммунистической символики в 2024 году на видном месте в Одессе недопустимо. Также она напомнила, что общественные активисты неоднократно требовали демонтажа барельефа ленина, историки отмечали его неуместность, а памятник не раз становился объектом актов протеста.

«В то же время, вместо решения проблемы, коммунальные службы за средства горожан продолжают чистить барельеф, будто других насущных потребностей в городе нет. Ко мне неоднократно обращались одесситы с вопросом, почему этот барельеф до сих пор не демонтирован. Создается впечатление, что городские власти саботируют решение этого вопроса. Даже если отсутствуют финансы на полную реконструкцию памятника, этот барельеф можно временно закрыть стендом или флагом. Во время, когда Украина противостоит российской агрессии, видеть советские символы на одной из центральных площадей города – недопустимо, это унижает наших граждан и формирует ложное представление об Одессе у гостей города»,

– говорится в документе.

Ранее памятник Пушкину на Приморском бульваре «украсили» надписью «Хочу в музей до Каті».