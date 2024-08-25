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В Одессе с силой лупили по голове путина (видео)

В Одессе с силой лупили по голове путина (видео)

В День Независимости Украины, 24 августа, в Городском саду состоялся импровизированный футбол: одесситы учились забивать голы, используя «голову» путина.

Необычную тренировку организовали одесские волонтеры. А в качестве «снаряда» использовался мяч с натянутой поверх маской российского диктатора.

По словам организаторов мероприятия, таким образом они решили продемонстрировать, как на самом деле в Одессе относятся к многочисленным заявлениям оккупантов об Одессе как «русском городе», а также другим пропагандистским страшилкам.

«путин по-особому помешан на Одессе, но он забывает главное, что одесситы – это украинцы. Львиная часть горожан воюет с оружием в руках, чтобы мечты российского карлика никогда не стали реальностью», – говорят организаторы.

В тренировке приняли участие более сотни человек всех возрастов – от совсем маленьких до пожилых людей.

«Иногда нам даже приходилось буквально ловить ворота, ведь одесситы лупили по голове путина с такой силой, что ни одна конструкция не устоит. Вот вам и ответ – ждут ли одесситы россиян. Разве что их головы», – отмечают организаторы.

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Источник: Думская

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