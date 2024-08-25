В Одесі з силою лупцювали по голові путіна (відео)

У День Незалежності України, 24 серпня, у Міському саду відбувся імпровізований футбол: одесити навчалися забивати голи, використовуючи «голову» путіна.
Незвичайне тренування організували одеські волонтери. А як «снаряд» використовувався м’яч із натягнутою поверх маскою російського диктатора.
За словами організаторів заходу, таким чином вони вирішили продемонструвати, як насправді в Одесі ставляться до численних заяв окупантів про Одесу як «російське місто», а також інші пропагандистським страшилкам.
«Путін по-особливому схиблений на Одесі, але він забуває головне, що одесити – це українці. Левова частина городян воює зі зброєю в руках, щоб мрії російського карлика ніколи не стали реальністю», – кажуть організатори.
У тренуванні взяли участь більше сотні людей різного віку – від зовсім маленьких до людей похилого віку.
«Іноді нам навіть доводилося буквально ловити ворота, адже одесити лупили по голові путіна з такою силою, що жодна конструкція не встоїть. Ось вам і відповідь – Чи чекають одесити росіян. Хіба що їхні голови», – наголошують організатори.
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Джерело: Думська