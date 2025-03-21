На утро 21 марта стало известно, что в результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары. В их ликвидации приняли участие более 70 спасателей, задействовано 22 единицы пожарной техники, а также 5 добровольцев и 1 единица техники.
По предварительной информации пострадали 3 подростков. Медиками оказывается вся необходимая помощь.
Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.
В связи с отсутствием электроэнергии трамвайные маршруты №1,7 временно не курсируют.
С утра к ликвидации последствий вражеской атаки приступили коммунальщики, на дорогах работает техника.
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