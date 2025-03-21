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Корреспондент “Одесской жизни” побывал на месте очередного террора россиян.

Площадь пожаров охватила составила несколько тысяч кв.м, их ликвидировали 70 спасателей и более 20 единиц техники.

На утро все вокруг залито пеной.

Огнем полностью уничтожен автосалон с мастерской.

На местах “прилетов” работают коммунальные службы, владельцы бизнеса подсчитывают убытки.

 

Владелица автосалона Инна, рассказала, что когда началась тревога, в камеры видеонаблюдения видели как прилетают «шахеды». Они выехали на место, но уже ничего не смогли сделать. Бизнес, которому 17 лет, уничтожен.

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