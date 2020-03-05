Хаджибейская дамба трещит по швам: Одессе грозит подтопление

Ураган «Юля», который свирепствовал в Одессе в конце февраля, принес городу немало проблем. Сотни поваленных деревьев, унесённые ветром крыши, поврежденные провода и опоры электропередач, покорёженные автомобили и даже смерть человека. Большинство последствий непогоды коммунальным службам удалось оперативно устранить. Но ряд из них будут составлять аварийную повестку еще долгое время и будут угрожать Одессе и ее жителям в каждое ненастье. Это касается, например, состояния Хаджибейской дамбы. «Одесская жизнь» выясняла, какие есть варианты укрепления сооружения.

Под воду уйдут Пересыпь и Лузановка

После штормового циклона «Юлия» на дамбе Хаджибейского лимана были выявлены значительные повреждения. Промоины появились сразу в двух местах. Одна из них достигает в длину 10 метров и следующий шторм может привести к прорыву дамбы и затоплению 23 квадратных километров площади города.

В этом случае пострадает территория от Жеваховой горы до Пересыпи. В этом районе проживает около 30 тысяч человек. Там же расположены железная дорога, автомагистрали и промзона. Кроме того, может нарушиться сообщение между поселком Котовского, где живут более 190 тысяч человек, и остальной частью города, а также сообщение между Одессой и соседними городами — Николаевом и Херсоном.

Что делать?

Дамба давно нуждается в серьезной реконструкции. В 2016 году ее уже ремонтировали. Тогда ремонт самого проблемного участка обошелся областному бюджету в 42 млн гривен. Однако это не стало панацеей.

Сегодня для укрепления Хаджибейской дамбы, по информации городского управления капитального строительства, помимо «латания» промоин, необходимо построить самотечный сбросной канал и большую буну.

— Первое, что необходимо сделать, — залатать дыры и предотвратить дальнейшее разрушение. Второе — найти деньги и построить аварийный сброс. Третье — построить новую дамбу, потому что любое укрепление этой дамбы не может гарантировать ее целостности. Учитывая, что внизу миллионный город, необходимо построить новую дамбу со сроком эксплуатации не менее 100 лет, — подчеркнул инженер-гидролог Олег Чижик.

Почему медлят?

Стоимость работ оценивается в 350 млн. грн. Таких денег у города нет.

Но главное, по словам чиновников мэрии, до сих пор не определен статус объекта и балансодержатель дамбы. С одной стороны, это городская территория, с другой — гидросооружение, а, значит, отвечать за него должен Облводхоз, с третьей — объездная дорога и обслуживать ее обязано Государственное управление дорог. Но ни в одном из ведомств объект не стоит на балансе.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, город не единожды обращался в правительство с просьбой решить проблему статуса дамбы Хаджибейского лимана, но ответа так и не получил.

Фото: i2.wp.com

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