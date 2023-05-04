Новости Одессы и Одесской области

Новая система взвешивания на Хаджибейском мосту зафиксировала десятки нарушений

Новая система взвешивания на Хаджибейском мосту зафиксировала десятки нарушений

В Одесской области за первую неделю работы системы Weigh-in-Motion на мосту через Хаджибейский лиман зафиксировали более десятка габаритно-весовых нарушений. Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

По данным Службы, на Хаджибейском мосту «Укртрансбезпека» зафиксировала нарушений более чем на 500 тысяч гривен. Эта система полноценно начала работать с 24 апреля. Она имеет специальные датчики в верхнем слое покрытия дороги, фиксирующие вес автомобилей. Также она оснащена камерами, собирающими информацию о габаритах, скорости, номерных знаках. Основная ее цель – автоматически фиксировать нарушение грузовиками габаритно-весовых ограничений.

Этот участок дороги является одним из самых загруженных на трассе М-05 «Киев-Одесса». Из-за усиленного трафика проверить все грузовики на наличие нарушений раньше было невозможно. Теперь перегрузки фиксируются в автоматическом режиме и владельцу авто штраф приходит в электронном виде.

Напоминаем, что в конце февраля были введены в эксплуатацию еще две системы Weigh-in-Motion на автодорогах:

  • Н-33, трасса «Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши-М-15», возле с. Шабо;
  • Т-16-27, КПП «Августовское»–Тарутино–Арциз–Сарата, возле пгт Сарата.

За нарушение габаритно-весовых норм действуют такие штрафы:

  • от 5% до 10% – 8500 грн;
  • от 10% до 20% – 17000 грн;
  • от 20% до 30% – 34000 грн;
  • более 30% установленной нормы – 51000 грн.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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