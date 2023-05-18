В Одесской области больше нет Службы автодорог: кто теперь отвечает за дороги

Служба автодорог Одесской области официально трансформировались в Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщили в самой новосозданной организации.

Теперь в зону ответственности Службы восстановления и развития инфраструктуры входят:

транспортная инфраструктура,

строительство и реконструкция жилых объектов,

объектов социальной сферы,

общественного назначения,

ЖКХ,

энергетической инфраструктуры,

защитных сооружений и т.д.

Новая Служба сейчас собирает и анализирует информацию о вызванных российской агрессией разрушениях и потребностях в восстановлении в каждой отдельно взятой области.

Служба является частью Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Одна из главных ее задач — быть помощником органов местного самоуправления, помогать им готовить проекты восстановления и послевоенного восстановления.

Трансформация Службы восстановления предполагает развитие на основе утвержденных Агентством восстановления процедур, принципов и подходов. Так,в ней будут создан антикоррупционный офис. Он будет отвечать за внедрение лучших антикоррупционных практик и внутренний контроль за их соблюдением.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как в Одесской области получить компенсацию за разрушенное жилье с помощью приложения Дія.

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