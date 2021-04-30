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Француз, украсивший школу в Одессе, готовит еще один «детский» мурал (фото)

Француз, украсивший школу в Одессе, готовит еще один «детский» мурал (фото)

Стрит-арт художник из Парижа Жюльен Маллан, известный под псевдонимом Seth, который ранее закончил роспись одесской школы на Таирова, приступил к новой работе.

Как сообщает Телеграм-канал «УСИ», новый настенный рисунок появится в центре города – на улице Преображенской.

Как рассказал Жюльен Маллан, на изображение девочки, рисующей солнце на хмуром небе, у него ушло около 10 литров краски. По его словам, картина полностью отображает реальность, «потому что дети часто приходят сюда и рисуют мелками на асфальте».

На новой настенной картине художника также будет изображен ребенок – девочка, входящая в разноцветный яркий туннель.

создание нового мурала в Одессе

Напомним, ранее на стене одесской школы №55 по улице Ильфа и Петрова появился мурал под названием «Солнце Сони». На рисунке изображена девочка, которая рисует солнце, а рядом сидит маленький мальчик. Как отметил автор мурала, это может символизировать как окончание карантина, так и «еще что-то», так как «каждый видит то, что хочет».

Как сообщалось, Жюльен Маллан приехал в Одессу на фестиваль «Французская весна – 2021».

Фото: Одесса-медиа и Телеграм-канала «УСИ»

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