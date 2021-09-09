Стык трех одесских исторических улиц: мурал закрыли, сквера не будет? (фото)

Одесский общественник, создатель платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун возмущен тем, что созданный на средства одесситов мурал на стыке трех исторических улиц закрыли лесами. Кроме того, судя по всему, ожидаемого скверика на этом месте уже не будет.

Об этом Анатолий сообщает на своей странице в Facebook.

А теперь – по порядку. Осенью 2018 года «Одесская жизнь» рассказывала о появлении этого романтичного мурала на стыке улиц Ольгиевской, Новосельского и Нежинской. Как тогда рассказывал Анатолий Кавун, художники над ним трудились неделю. И унылое место преобразилось: на стене появились зеленые деревья, цветущие кустарники и бьющий фонтан «под старину», который венчает ангел.

Тогда же общественник рассказал о планах: появившийся мурал – только первая часть благоустройства этого маленького пустыря. В будущем здесь должен был появиться маленький скверик.

И что же? Как сообщает (и демонстрирует фото) Анатолий Кавун, стена с муралом сейчас красуется строительными лесами:

«Расскажу-ка я вам, как в нашем мире живут городские сумасшедшие типа меня: приходят они сделать сквер и нарисовать мурал, а им в ответ – угрозы и шантаж. Рисуют они мурал с помощью людей и 60% за личные деньги и даже выигрывают финансирование сквера за городские средства, а в ответ влиятельные люди блокируют реконструкцию сквера и, выждав время, закрывают мурал типа утеплением (неожиданно), чтобы вскоре на месте маленького сквера построить очередной МАФ».

При этом Анатолий утверждает:

«Я снова нарисую мурал и сквер там будет!».

Ну а пока что романтичный мурал спрятан за строительными лесами…

Кстати, напомним: Старейший Старобазарный сквер в Одессе ожидают большие перемены. На месте старого туалета появилось ограждение для будущей стройки, а «впритык» к скверу скоро будут строить шестиэтажку.

И еще об одесских скверах: Как будет выглядеть мега-сквер перед Одесской ОГА: на 10 гектарах появятся 3 мемориала.

Фото мурала после его появления (было) – автора, фото этого места с лесами (стало) – Facebook-страница Анатолия Кавуна