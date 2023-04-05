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Одесская область: как пчелы вора обезвредили

Одесская область: как пчелы вора обезвредили

В Одесской области полицейские отправили на скамью подсудимых жителя Балтской ОТГ, который не только пытался обокрасть пасеку, но и втянул в противоправную деятельность ребенка. А довести преступный умысел до конца вору помешали…пчелы.

Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, курьезный случай произошел еще в конце января в селе Корытном. В полицию обратился 70-летний житель Балты и сообщил, что неизвестные пытались украсть три пчелиных улья из его дачного дома, но по неизвестным причинам оставили их.

Вскоре правоохранители выяснили, что к краже причастен 27-летний безработный местный житель. По его словам, он проник на территорию пасеки вместе со своим семилетним братом, намереваясь украсть три улья вместе с пчелиными семьями. Но один из ульев перевернулся, и вылетевший оттуда рой пчел сильно его покусал.

Пасека, улей

Следователи территориального подразделения полиции предъявили правонарушителю обвинение в незаконченной краже. Вину несостоявшегося похитителя ульев усугубило то, что попытка кражи была совершена в условиях военного положения, а также тот факт, что он пытался привлечь к совершению преступления малолетнего ребенка.

Теперь горе-вору может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, как одессит похитил свою бывшую и увез в багажнике.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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