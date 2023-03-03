Как неравнодушная одесситка вора задержала

Не совсем обысный случай произошел в Одессе накануне: бдительная горожанка помогла полицейским – сама задержала вора, напавшего на пенсионера.
Как рассказали в Патрульной полиции в Одесской области, к стражам порядка обратилась женщина и сообщила о воровстве на улице Генерала Бочарова. Она объяснила, что видела, как мужчина забрал из кармана пенсионера мобильный телефон и, воспользовавшись беспомощностью потерпевшего, стал убегать. Одесситка догнала и задержала вора и сразу же позвонила в полицию.
Инспекторы мгновенно прибыли на место происшествия, где женщина передала им задержанного.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
«Community policing в действии», – прокомментировали инцидент правоохранители.
Читайте также:
- Одесса: вор в законе хотел установить уголовные порядки и мог работать на россию;
- В Одессе задержали разбойников, ограбивших семью предпринимателя на 4 миллиона (видео);
- Ограбление по-одесски: мужчина разжился 6 смартфонами за день.