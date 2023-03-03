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Как неравнодушная одесситка вора задержала

Как неравнодушная одесситка вора задержала

Не совсем обысный случай произошел в Одессе накануне: бдительная горожанка помогла полицейским – сама задержала вора, напавшего на пенсионера.

Как рассказали в Патрульной полиции в Одесской области, к стражам порядка обратилась женщина и сообщила о воровстве на улице Генерала Бочарова. Она объяснила, что видела, как мужчина забрал из кармана пенсионера мобильный телефон и, воспользовавшись беспомощностью потерпевшего, стал убегать. Одесситка догнала и задержала вора и сразу же позвонила в полицию.

Одесситка задержала вора

Украденный телефон

Инспекторы мгновенно прибыли на место происшествия, где женщина передала им задержанного.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

«Community policing в действии», – прокомментировали инцидент правоохранители.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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