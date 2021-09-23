Где в Одессе будут прививать от COVID-19 на выходных 26 и 27 сентября

В ближайшие выходные дни, 26 и 27 сентября, в Одессе снова будут работать центры массовой вакцинации от COVID-19.

По сообщению Одесского городского совета, всего в городе откроется 10 таких пунктов. Они будут принимать всех желающих получить прививку с 09:00 до 18:00 часов по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky; ул. Семена Палия, 125ю, ТЦ DEPOt, 2-й этаж; ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж); парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой); ул. Житомирская, 2, Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №10; Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3; ул. Болгарская, 38, конкультативно-диагностический центр (КДЦ) городской клинической больницы №1; ул. Левитана, 62, КДЦ №20; пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»; Международный аэропорт «Одесса».

В горсовете также напоминают, что вакцинация проводится бесплатно. При себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Для прививок в достаточном количестве имеются вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Все эти вакцины, подчеркивают в мэрии, одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Для удобства одесситов организована предварительная онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу.

Вакцинация значительно повышает защиту от заболевания COVID-19 и тяжелого течения болезни. Кроме того, для вакцинированных людей значительно смягчаются карантинные ограничения «желтой» зоны, которые начали действовать в Одессе с сегодняшнего дня, 23 сентября.

Напомним, за прошедшие выходные, 18 и 19 сентября, в Одессе привились от коронавируса 8687 человек. В том числе 143 тысячи горожан получили две дозы вакцины.

Также сообщалось, что Минздрав Украины хочет утвердить перечень сфер, для которых вакцинация от коронавируса станет обязательной.

Читайте также: Одесские волонтеры: сделайте прививку хотя бы родителям, ковид наступает.