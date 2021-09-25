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Коронавирус в Одесской области 25 сентября: за сутки плюс почти полтысячи больных

Коронавирус в Одесской области 25 сентября: за сутки плюс почти полтысячи больных

По состоянию на утро пятницы, 24 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 485 новых случаев заражения коронавирусом, что на 137 случаев меньше, чем днем ранее.

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Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

Так, в целом на сегодняшний день в Одесской области официально насчитывается 151 288 зараженных COVID-19. За сутки умерли 11 больных (всего в начала пандемии 3 217), выздоровели 260 человек (всего 141 402).

В Украине на утро субботы 25 сентября официально подтвердили 8 267 новых случая COVID-19 против 9 058 сутками ранее. Всего на сегодня в стране официально насчитывается 2 387 750 зараженных. За сутки умерли 133 человека, 2 821 больных выздоровели.

Напомним, на утро пятницы 24 сентября, в Одесской области официально зарегистрировали 622 новых случая COVID-19.

Напомним, что в ближайшие выходные дни, 25 и 26 сентября, в Одессе снова будут работать 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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