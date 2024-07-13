В Одессе пытались сжечь машину военнослужащей – кто оказался поджигателем

В Одессе пытались сжечь машину военнослужащей – кто оказался поджигателем

В Одессе полицейские задержали молодого человека, который ночью 23 июня 2024 года облил горючим и поджег машину военнослужащей в Пересыпском районе.

Об этом сообщили накануне в пресс-службе областного управления полиции.

Задержанный рассказал, что получил заказ на поджог машины в одном из месседжеров. Кому принадлежит данное авто, он, по его словам, не уточнял. После выполнения задания он сфотографировал результат и отправил заказчику, после чего скрылся.

За выполненное задание заказчик обещал перечислить ему 80 тыс. грн, но в итоге тот получил всего 937 грн и обещание, что ему обязательно подкинут еще несколько подобных поручений.

По информации правоохранителей, поджигателем оказался 28-летний одессит, который ранее проходил военную службу по призыву и несколько месяцев назад дезертировал из военной части.

Помимо умышленного повреждения чужого имущества (ст.194 Уголовного кодекса Украины)., одессита подозревают в ношении холодного оружия, хранении наркотиков и краже.

Подозреваемого заключили в СИЗО с возможностью освобождения под залог в размере 604 тыс. грн.

Ранее в Николаевской области разыскали и задержали двух подростков, которые в селе Лиманское на Одесчине подожгли микроавтобус Volkswagen и внедорожник Hyundai Santa-Fe, принадлежащие военным.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua