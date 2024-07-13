В Одессе пытались сжечь машину военнослужащей – кто оказался поджигателем

Об этом сообщили накануне в пресс-службе областного управления полиции.

Задержанный рассказал, что получил заказ на поджог машины в одном из месседжеров. Кому принадлежит данное авто, он, по его словам, не уточнял. После выполнения задания он сфотографировал результат и отправил заказчику, после чего скрылся.

За выполненное задание заказчик обещал перечислить ему 80 тыс. грн, но в итоге тот получил всего 937 грн и обещание, что ему обязательно подкинут еще несколько подобных поручений.

По информации правоохранителей, поджигателем оказался 28-летний одессит, который ранее проходил военную службу по призыву и несколько месяцев назад дезертировал из военной части.

Помимо умышленного повреждения чужого имущества (ст.194 Уголовного кодекса Украины)., одессита подозревают в ношении холодного оружия, хранении наркотиков и краже.

Подозреваемого заключили в СИЗО с возможностью освобождения под залог в размере 604 тыс. грн.

Ранее в Николаевской области разыскали и задержали двух подростков, которые в селе Лиманское на Одесчине подожгли микроавтобус Volkswagen и внедорожник Hyundai Santa-Fe, принадлежащие военным.