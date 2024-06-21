Задержали поджигателей автомобилей военных в Одесской области: кто они

Задержали поджигателей автомобилей военных в Одесской области: кто они

На Николаевщине разыскали и задержали двух подростков, которые в селе Лиманское Одесской области подожгли микроавтобус Volkswagen и внедорожник Hyundai Santa-Fe, принадлежащие военным.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Поджигателями оказались жители Раздельнянского района 16-ти и 17-ти лет.

Полицейские выяснили, что 16-летний парень искал работу в интернете и получил предложение заработать,  поджигая автомобили работников ТЦК. Подросток согласился и привлек к сотрудничеству своего знакомого.

«В обязанности молодых людей входило поджигать транспортные средства и записывать видео, как они горят», — отметил начальник управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области Игорь Панченко.

Сговорившись, в один день рано утром ребята совершили поджог двух автомобилей. Младший обливал бензином и поджигал, а старший снимал все на видео, которое они сбросили заказчику. Получи оплату на карточку, ребята сбежали на Николаевщину.

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Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить молодым людям о подозрении в умышленном поджоге по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается. Устанавливается заказчик поджогов, который, по имеющейся информации, находится за рубежом.

Ранее в Одессе по подозрению в поджоге двух военных авто задержаны двое подростков 13 и 16 лет. Также за аналогичное преступление задержаны двое молодых людей, 17 и 18 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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