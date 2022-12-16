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Одесские троллейбусы и трамваи снова не ходят

Одесские троллейбусы и трамваи снова не ходят

Не успели одесситы порадоваться возобновлению работы электротранспорта, как к вечеру пятницы, 16 декабря 2022 года, трамваи и троллейбусы снова ушли в депо. Причина – сегодняшняя массированная ракетная атака рашистов.

О том, что движение электротранспорта приостановлено, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Когда электротранспорт возобновит свою работу, на данный момент не известно. КП «Одесгорэлектротранс» ситуацию пока не комментирует.

Поэтому единственным способом перемещения дл одесситов остаются маршрутки, которые из-за их перегруженности можно ждать дольше.

Как сообщала «Одесская жизнь», с пятницы, 16 декабря, в Одессе возобновляет работу общественный электротранспорт.

Напомним, одесские трамваи и троллейбусы не ходили с 10 декабря с целью экономии электроэнергии. Утром того дня государство-террорист россия обстреляло объекты энергетики в Одесской области и оставили Одессу и прилегающие громады без света.

И вот сегодня утром произошла новая массированная атака, после которой по всей стране снова ввели аварийные отключения света.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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