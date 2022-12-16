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После ракетной атаки в Одессе и всей Украине введены аварийные отключения света

После ракетной атаки в Одессе и всей Украине введены аварийные отключения света

16 декабря 2022 года террористическая российская федерация снова обстреляла ракетами обєекты энергетики. Есть попадания, в связи с чем в стране ввели экстренные аварийные отключения электроэнергии.

 

Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко:

В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины – по всей стране вводятся аварийные отключения света.

Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения.

ГСЧС, электричества и все службы работают на местах попаданий.

По Украине выпустили более 60 ракет, сообщает спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат

По его словам, ракеты Х-555 и Х-101 запустили из самолетов Ту-95. Также были запуски «Калибров» со стороны Черного моря.

Сколько из них сбили — пока неизвестно.

Напомним, что после последней подобной атаки 10 декабря Одесса почти на сутки осталась без света, воды и отопления. Свет во многие дома до сих пор подают лишь по несколько часов в сутки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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