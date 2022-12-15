С 16 декабря в Одессе возобновят работу трамваи и троллейбусы

С пятницы, 16 декабря 2022 года, в Одессе возобновляет работу общественный электротранспорт. График будет обычным.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии “Одесгорэлектротранс”.

“Мы знаем вы нас ждали 🤗 ЗАВТРА УЕДЕМ!”, — сказано в сообщении транспортников на их странице Facebook.

В Одесском городском совете уточнили, что завтра, 16 декабря, городской электротранспорт будет работать. Трамваи и троллейбусы выйдут на маршруты согласно графику.

Напомним, что электротранспорт не работал в Одессе с 10 декабря. В тот день утром государство-террорист россия обстреляло объекты энергетики в Одесской области и оставили Одессу и прилегающие громады без света.