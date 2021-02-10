В НАБУ занялись махинацией с закупкой вакцины от коронавируса (документ)

Об этом сообщили сегодня, 10 февраля, в Совете общественного контроля.

Изначально госпредприятие «Медицинские закупки» вело переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около 3 долларов за дозу. Однако министр здравоохранения Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech.

«Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%», – уточняют в Совете.

Именно поэтому Совет общественного контроля обратился к НАБУ с соответствующим заявлением.

Отметим, расследование начали еще 3 февраля. Дело получило предварительную квалификацию – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Напомним, в феврале Украина ожидает 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в рамках инициативы COVAX. Начать вакцинацию в регионах планируют после 15 февраля.

Фото: 5 канал, документ: rgk-nabu.org