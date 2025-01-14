Об этом сообщили на официальной странице в Фейсбуке Одесского областного центра контроля и профилактики болезней

Пробы взяли в шести контрольных точках вдоль побережья, чтобы проверить уровень загрязнения нефтепродуктами. По данным лабораторных исследований, концентрация вредных веществ в воде не превышает допустимых норм.

Однако экологи предостерегают: ситуация может измениться. Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошла масштабная авария российских танкеров, из-за которой в акваторию Черного моря попало большое количество мазута. По информации Министерства экологии и природных ресурсов Украины, значительные пятна загрязнения уже зафиксированы у южного и юго-западного побережья Крыма.

По состоянию на 8 января Одесская область оставалась вне зоны риска, но эколог Владислав Балинский предупредил, что пятна мазута могут добраться до Одессы до середины месяца. По его мнению, ключевую роль в этом играют природные факторы — направление ветров и морских течений.

Пока что море возле Одессы остается чистым, но экологи продолжают внимательно следить за ситуацией, ведь последствия таких катастроф часто проявляются не сразу.

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