Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбуці Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Проби взяли в шести контрольних точках уздовж узбережжя, щоб перевірити рівень забруднення нафтопродуктами. За даними лабораторних досліджень, концентрація шкідливих речовин у воді не перевищує допустимих норм.

Однак екологи застерігають: ситуація може змінитися. Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року в Керченській протоці сталася масштабна аварія російських танкерів, через яку в акваторію Чорного моря потрапила велика кількість мазуту. За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України, значні плями забруднення вже зафіксовані біля південного та південно-західного узбережжя Криму.

Станом на 8 січня Одеська область залишалася поза зоною ризику, але еколог Владислав Балінський попередив, що плями мазуту можуть дістатися Одеси до середини місяця. На його думку, ключову роль у цьому відіграють природні фактори — напрямок вітрів і морських течій.

Поки що море біля Одеси залишається чистим, але екологи продовжують уважно стежити за ситуацією, адже наслідки таких катастроф часто проявляються не одразу.

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