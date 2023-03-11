В Одессе простились со снайпером и морпехом, павшими при обороне Бахмута (фоторепортаж)

Запорожскую АЭС от катастрофы спасло чудо: обзор британской прессы В сегодняшнем обзоре первых полос британской прессы материалы о проблемах на Запорожской атомной станции, как российские олигархи избегают санкций и проблемы скорой помощи в Соединенном Королевстве. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе подарили суперпротез малышке, оставшейся без ноги после обстрела (фоторепортаж) В мае прошлого года российская ракета попала в базу отдыха в Затоке (Одесская область), где в тот момент находилась маленькая Саша Паскаль. Девочка лишилась ножки. Но сейчас осваивает свою новую, бионичную ногу. Об этом сообщили в Одесском городском совете. ПОДРОБНЕЕ