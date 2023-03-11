В Одессе простились со снайпером и морпехом, павшими при обороне Бахмута (фоторепортаж)

Одесситы простились с защитниками Украины, погибшими в начале марта при обороне города Бахмута на Донбассе.
Церемония прощания со старшим солдатом, снайпером 93-й отдельной механизированной бригады «Холодний Яр» Тимофеем Гольцером и старшим матросом, водителем зенитно-ракетного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Алексеем Смолиным прошла накануне в одесском в Доме офицеров.
Вечная память погибшим за свободу и независимость Украины!
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Фото Думской