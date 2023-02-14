На войне погиб молодой доброволец из одесского пригорода

Житель Красноселки Юрий Зайко погиб в бою на российско-украинской войне. Ему был всего 31 год.

Об этом сообщили 13 февраля в Красносельской громаде.

«Снова невосполнимая потеря для нашей общины. При выполнении боевого задания на юге Украины на 32-м году жизни погиб житель с. Красноселки Юрий Валерьевич Зайко. Молодой человек по зову сердца в начале войны отправился защищать целостность и независимость родного государства», — сказано в сообщении.

В Красносельской громаде отмечают, что Юрий был веселый, общительный, упорный и смелый, он был примером для своих побратимов.

У воина осталась жена и маленький сын.

О дате и времени прощания в громаде сообщат дополнительно.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что молодой учитель из Одесской области погиб в бою на Донбассе.

Также сообщалось, что на фронте погибли два воина из одесской бригады терробороны.

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