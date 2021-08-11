В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом (фото, трансляция) ОБНОВЛЯЕТСЯ

Директор Одесского художественного музея и известный художник Александр Ройтбурд умер 8 августа 2021 года после тяжелой болезни.

Церемония прощания проходит во дворе Одесского художественного музея.

Она началась в 10:00 и продлится до полудня.

Попрощаться с художником пришли много людей – к гробу выстроилась длинная очередь. Это друзья и близкие, а также простые одесситы, который хотят проститься с незаурядной личностью и великим художником.

Александр Ройтбурд скончался в воскресенье, 8 августа. Ему было 59 лет.

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Одесситы начали приносить цветы к зданию музея, которым он руководил, чтобы почтить память великого художника.

Ранее Александр Ройтбурд рассказал «Одесской жизни» о начале творческого пути, причинах, заставивших его побороться за должность директора музея и поделился своим видением развития города.