Новости Одессы и Одесской области

В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом (фото, трансляция) ОБНОВЛЯЕТСЯ

В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом (фото, трансляция) ОБНОВЛЯЕТСЯ

Директор Одесского художественного музея и известный художник Александр Ройтбурд умер 8 августа 2021 года после тяжелой болезни.

Церемония прощания проходит во дворе Одесского художественного музея.

Она началась в 10:00 и продлится до полудня.

Попрощаться с художником пришли много людей – к гробу выстроилась длинная очередь. Это друзья и близкие, а также простые одесситы, который хотят проститься с незаурядной личностью и великим художником.

Александр Ройтбурд скончался в воскресенье, 8 августа. Ему было 59 лет.

Еще по теме:

Одесситы начали приносить цветы к зданию музея, которым он руководил, чтобы почтить память великого художника.

Ранее Александр Ройтбурд рассказал «Одесской жизни» о начале творческого пути, причинах, заставивших его побороться за должность директора музея и поделился своим видением развития города.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить