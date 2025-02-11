Онкоскрининг на рак предстательной железы.
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Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, профилактическая акция организована а рамках Месяца профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований.

В этот день в лабораториях городских медицинских учреждений будут проводиться безвозмездные лабораторные исследования на определение уровня простоспецифического антигена – онкомаркера простаты. Этот анализ рекомендован мужчинам старше 40 лет.

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Пройти обследование можно по таким адресам:

Консультативно-диагностический центр №6

  • ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты №101, №102, с 8:00 до 10:00.
  • Телефоны: (048) 797 28 88; (048) 750 20 09; (094) 933 08 15.

Консультативно-диагностический центр №20

  • ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет №344, с 8:00 до 10:00.
  • Телефон: (048) 763 08 03.

Консультативно-диагностический центр №29

  • ул. Крымская, 66, 1-й этаж, кабинеты №1, №27, с 8:00 до 15:00.
  • Телефоны: (048) 758 52 56; (048) 758 50 46.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

  • ул. Левитана, 62, 1-й этаж, лаборатория, с 8:00 до 10:00;
  • ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж, с 8:00 до 10:00.
  • Телефоны: (048) 705 87 19; (048) 765 15 65.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностическое отделение

  • ул. Болгарская, 38, 3 этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 10:00. Телефон: 0800 33 23 01.

Городская клиническая больница №5

  • ул. Троицкая, 38, 3 этаж, манипуляционный кабинет дневного стационара, с 8:00 до 10:00.

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