Онкоскрининг на рак предстательной железы.
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Як повідомляє прес-служба Одеської міської ради, профілактичну акцію організовано в рамках Місяця профілактики та раннього виявлення злоякісних новоутворень.

Цього дня у лабораторіях міських медичних закладів проводитимуться безоплатні лабораторні дослідження на визначення рівня простоспецифічного антигену – онкомаркера простати. Цей аналіз рекомендовано чоловікам віком від 40 років.

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Пройти обстеження можна за такими адресами:

Консультативно-діагностичний центр №6

  • вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 1 поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінети №101, №102, з 8:00 до 10:00.
  • Телефони: (048) 797 28 88; (048) 750 20 09; (094) 933 08 15.

Консультативно-діагностичний центр №20

  • вул. Левітана, 62, 3 поверх, кабінет №344, з 8:00 до 10:00.
  • Телефон: (048) 763 08 03.

Консультативно-діагностичний центр №29

  • вул. Кримська, 66, 1 поверх, кабінети №1, №27, з 8:00 до 15:00.
  • Телефони: (048) 758 52 56; (048) 758 50 46.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №4

  • вул. Левітана, 62, 1-й поверх, лабораторія, з 8:00 до 10:00;
  • вул. Академіка Філатова, 7а, 2 поверх, з 8:00 до 10:00.
  • Телефони: (048) 705 87 19; (048) 765 15 65.

Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичне відділення

  • вул. Болгарська, 38, 3 поверх, клініко-діагностична лабораторія з 8:00 до 10:00. Телефон: 0800 33 23 01.

Міська клінічна лікарня №5

  • вул. Троїцька, 38, 3 поверх, маніпуляційний кабінет денного стаціонару з 8:00 до 10:00.

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