В Одессе произошел масштабный пожар: погиб человек (фото)

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В сообщении говорится, что сообщение о пожаре в Службу спасения поступило в 13:22 – пожар вспыхнул в гаражах на улице Радостной Хаджибейского района города.

Уже через несколько минут спасатели прибыли на место вызова и выяснили, что горят три гаража.

Чтобы огонь не перекинулся на рядом стоящие здания, действия спасателей должны быть быстрыми и слаженными.

В 14:13 пожар был локализован и в 15:43 полностью ликвидирован, —

сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины, личные данные устанавливаются.

Также устанавливаются причина пожара, ущерб и детали его возникновения, сообщили спасатели.

От ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 13 пожарных.

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