В Одессе произошел масштабный пожар: погиб человек (фото)

Сегодня после обеда, 16 октября, произошел масштабный пожар в Хаджибейском районе Одессы. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
В сообщении говорится, что сообщение о пожаре в Службу спасения поступило в 13:22 – пожар вспыхнул в гаражах на улице Радостной Хаджибейского района города.
Уже через несколько минут спасатели прибыли на место вызова и выяснили, что горят три гаража.
Чтобы огонь не перекинулся на рядом стоящие здания, действия спасателей должны быть быстрыми и слаженными.
В 14:13 пожар был локализован и в 15:43 полностью ликвидирован, —
сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины, личные данные устанавливаются.
Также устанавливаются причина пожара, ущерб и детали его возникновения, сообщили спасатели.
От ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 13 пожарных.
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