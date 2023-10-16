В Одесі сталася масштабна пожежа: загинула людина (фото)

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеські області.

У повідомленні йдеться, що повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло о 13:22 – пожежа спалахнула в гаражах на вулиці Радісній Хаджибейського району міста.

Вже за кілька хвилин рятувальники прибули на місце виклику та з’ясували, що горять три гаражі.

Аби вогонь не перекинувся на будівлі, що розташовані поруч, дії рятувальників мали бути швидкими та злагодженими.

О 14:13 пожежу було локалізовано та о – 15:43 повністю ліквідовано, –

повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

На місці виникнення пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка, особові дані встановлюються, повідомили рятувальники.

Також наразі встановлюються причина пожежі, збиток та деталі її виникнення.

Від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 13 вогнеборців.

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