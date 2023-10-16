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В Одесі сталася масштабна пожежа: загинула людина (фото)

В Одесі сталася масштабна пожежа: загинула людина (фото)

Сьогодні після обіду, 16 жовтня, сталася масштабна пожежа у Хаджибейському районі Одеси. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеські області.

У повідомленні йдеться, що повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло о 13:22 – пожежа спалахнула в гаражах на вулиці Радісній Хаджибейського району міста.

Вже за кілька хвилин рятувальники прибули на місце виклику та з’ясували, що горять три гаражі.

пожежа

Аби вогонь не перекинувся на будівлі, що розташовані поруч, дії рятувальників мали бути швидкими та злагодженими.

О 14:13 пожежу було локалізовано та о – 15:43 повністю ліквідовано, –

повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

пожежа

На місці виникнення пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка, особові дані встановлюються, повідомили рятувальники.

Також наразі встановлюються причина пожежі, збиток та деталі її виникнення.

Від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 13 вогнеборців.

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