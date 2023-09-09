В Одессе на Черемушках горел балкон в пятиэтажке – погибла женщина, а собаку спасли (видео)

Вечером пятницы в Хаджибеевском районе Одессы, на улице Ивана и Юрия Лип (ранее – Гайдара) случился пожар в жилом доме. Есть жертва.

По сообщению областного управления ГСЧС, горел балкон на втором этаже пятиэтажки.

Работу пожарных усложняло быстрое распространение огня, задымление по всей площади дома и невозможность попасть в квартиру через запертую дверь. Спасатели работали в составе звена газодымозащитной службы, в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

В течение нескольких минут возгорание на общей площади 50 квадратных метров локализовали и спустя полчаса полностью ликвидировали.

На пожаре погибла женщина.

В то же время из задымленной квартиры, где начался пожар спасателям удалось вывесли собаку.

Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

В тушении пожара были задействованы 24 спасателя и 6 единиц техники.

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