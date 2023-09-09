В Одессе на Черемушках горел балкон в пятиэтажке – погибла женщина, а собаку спасли (видео)

Вечером пятницы в Хаджибеевском районе Одессы, на улице Ивана и Юрия Лип (ранее – Гайдара) случился пожар в жилом доме. Есть жертва.
По сообщению областного управления ГСЧС, горел балкон на втором этаже пятиэтажки.
Работу пожарных усложняло быстрое распространение огня, задымление по всей площади дома и невозможность попасть в квартиру через запертую дверь. Спасатели работали в составе звена газодымозащитной службы, в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
В течение нескольких минут возгорание на общей площади 50 квадратных метров локализовали и спустя полчаса полностью ликвидировали.
На пожаре погибла женщина.
В то же время из задымленной квартиры, где начался пожар спасателям удалось вывесли собаку.
Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.
В тушении пожара были задействованы 24 спасателя и 6 единиц техники.
Другие новости Одессы по теме:
- В Одессе на полях фильтрации наблюдали огненный смерч (видео);
- Недалеко от Одессы полностью сгорел дачный кооператив (фото, видео);
- Во время пожара в Одессе погиб человек: что произошло?