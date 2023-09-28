Последствия ужасающие: как в Черноморке тушили пожар в домах (фото, видео)

Более четырех часов спасатели боролись с пожаром, который вспыхнул вчера, 27 сентября, на склонах в районе 133 причала в Черноморке. Более 100 зданий удалось спасти.

Однако огонь перекинулся на пять жилых домов. Об этом сообщили в Главном Управлении ГСЧС в Одесской области.

Как рассказали в ГСЧС, по прибытию на место вызова было установлено, что горела сухая трава вблизи жилых домов. Огонь быстро распространялся на жилой сектор. Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра и отсутствием источников воды.

С огнем боролись 43 спасателя и 11 единиц пожарной техники. Прибывшие на место пожара сотрудники полиции помогали спасателям подручными средствами.

Разведка пожара осуществлялась с помощью дрона.

“Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, это еще раз доказывает, что опрометчивые действия приводят к ужасающим последствиям!”, — говорится в сообщении.

Пожар в доме. Что делать?

Что делать, если пожар начался, когда вы находились в помещении? Если проснулись уже при пожаре, не садитесь, а катитесь с кровати на пол и ползите на выход. Дым вздымается, а лежа на полу легче дышать. Чтобы выйти из комнаты, осторожно проверьте, горячая ли дверь. В противном случае откройте и быстро выходите. Если горячие, не открывайте и не прикасайтесь.

Если вышли, закрывайте за собой дверь, ползите дальше к выходу. Когда выйти нет возможности, ползите в окно, сядьте, вдохните, откройте окно и кричите о помощи. Если окно нельзя открыть, выбейте стекло жестким предметом и привлеките внимание соседей.

Если беда случилась в многоэтажном доме и нет возможности бежать вниз, устремляйтесь вверх, на крышу. Используйте пожарную лестницу и не пользуйтесь лифтом. Помогите другим при эвакуации. При первой возможности звоните в службу 101.

Если вы в самом эпицентре пожара и выйти из опасной зоны нет возможности, попробуйте найти открытую местность и зайдите в водоем, если на улице. Накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом у пола, если в помещении. Рот и нос нужно прикрывать одеждой или куском ткани. Тушить возле себя огонь можно, забивая его ветвями, заливая водой, прикидывая землей. Опасно находится у высоких деревьев, они могут упасть на вас.