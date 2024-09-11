В Одессе призывают создать «единый достойный» проект Аллеи Славы

На своей facebook странице Маргарита Бувалкина обратилась к архитекторам, скульпторам, художникам, дизайнерам и всем заинтересованным специалистам с призывом присоединиться к разработке единого проекта Аллеи Славы.

Владислав Бувалкин — одессит, который защищал Украину с 2014 года. Он полный кавалер ордена “За мужество”, а в 2022 году ему было присвоено звание Героя украины (посмертно).

Маргарита Бувалкина отметила, что каждое предложение может стать основой для будущего проекта. Чтобы обеспечить надлежащий результат, достойный памяти наших Героев, процесс должен быть тщательно обдуман.

«Здесь не нужна скорость, здесь нужна взвешенность, правильные решения и достойный результат. Если ты сделал быстро, но плохо, все забудут, что ты сделал быстро, но будут помнить, что ты сделал плохо. Если ты сделал медленно, но хорошо, все забудут, что ты сделал медленно, но будут помнить, что ты сделал хорошо», — написала Маргарита Бувалкина.

В обсуждении темы женщина отметила, что «сначала нужно создать, а потом устанавливать, потому что такого размера «стенда» чествования Героя как в Одессе нет ни в одном городе Украины».

Напомним, 29 августа, в День памяти защитников Украины в парке Шевченко в Одессе открыли первую Аллею Героев, где обозначены более 200 имен погибших Защитников.

Этому предшествовала акция протеста родственников и близких погибших защитников. Они требовали уважать память о погибших и не медлить с обустройством мест, где можно их почтить. Люди были возмущены тем, что Одесса была единственным крупным городом Украины, где на третий год войны так и не появилась Аллея Героев.

Ранее в Одессе улицу Бочарова переименовали в честь Героя Украины Владислава Бувалкина, который погиб в Бучанском районе под танковым обстрелом.