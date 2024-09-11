В Одесі закликають створити «єдиний гідний» проєкт Алеї Слави

На своїй facebook-сторінці Маргарита Бувалкіна звернулася до архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів і всіх зацікавлених фахівців із закликом приєднатися до розробки єдиного проєкту Алеї Слави.

Владислав Бувалкін – одесит, який захищав Україну з 2014 року. Він повний кавалер ордена “За мужність”, а 2022 року йому було присвоєно звання Героя України (посмертно).

Маргарита Бувалкіна наголосила, що кожна пропозиція може стати основою для майбутнього проєкту. Щоб забезпечити належний результат, гідний пам’яті наших Героїв, процес має бути ретельно обдуманий.

«Тут не потрібна швидкість, тут потрібна виваженість, правильні рішення і гідний результат. Якщо ти зробив швидко, але погано, всі забудуть, що ти зробив швидко, але пам’ятатимуть, що ти зробив погано. Якщо ти зробив повільно, але добре, всі забудуть, що ти зробив повільно, але пам’ятатимуть, що ти зробив добре», – написала Маргарита Бувалкіна.

В обговоренні теми жінка зазначила, що «спершу потрібно створити, а потім встановлювати, бо такого розміру “стенду” вшанування Героя, як в Одесі, немає в жодному місті України».

Нагадаємо, 29 серпня, у День пам’яті захисників України в парку Шевченка в Одесі відкрили першу Алею Героїв, де позначено понад 200 імен загиблих Захисників.

Цьому передувала акція протесту родичів і близьких загиблих захисників. Вони вимагали поважати пам’ять про загиблих і не зволікати з облаштуванням місць, де можна їх вшанувати. Люди були обурені тим, що Одеса була єдиним великим містом України, де на третій рік війни так і не з’явилася Алея Героїв.

Раніше в Одесі вулицю Бочарова перейменували на честь Героя України Владислава Бувалкіна, який загинув у Бучанському районі під танковим обстрілом.