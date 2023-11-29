Мобилизированным одесситам выплатят денежную помощь: кому и когда

В Одессе сегодня, 29 ноября, во время проведения сессии Одесского горсовета депутаты поддержали решение о выплате единовременной материальной помощи всем мобилизованным одесситам.
Об этом шла речь на заседании сессии Одесского горсовета.
Во время заседания депутаты Одесского городского совета приняли решение о выделении материальной помощи каждому военнослужащему, который уйдет на фронт в рядах Вооруженных сил Украины. Речь идет об единовременной выплате в 20 тысяч гривен. Выплаты военные начнут получать уже в 2024 году.
Инициировал такую программу народный депутат Алексей Гончаренко, выступивший на сессии горсовета.
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Также нардеп призвал приобщаться к одесской практике другие города и общины Украины и выделить всем мобилизованным денежную помощь.
Мы должны победить в войне. И для этого нам нужно поддерживать войско, а не ремонтировать бордюры, —
подчеркнул Гончаренко.
Правда, денежную помощь получат только те горожане, которые пополнят ряды Вооруженных сил после Нового года. Одесситы, мобилизованные ранее, эту выплату не получат.