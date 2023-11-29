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Мобилизированным одесситам выплатят денежную помощь: кому и когда

Мобилизированным одесситам выплатят денежную помощь: кому и когда

В Одессе сегодня, 29 ноября, во время проведения сессии Одесского горсовета депутаты поддержали решение о выплате единовременной материальной помощи всем мобилизованным одесситам.

Об этом шла речь на заседании сессии Одесского горсовета.

Во время заседания депутаты Одесского городского совета приняли решение о выделении материальной помощи каждому военнослужащему, который уйдет на фронт в рядах Вооруженных сил Украины. Речь идет об единовременной выплате в 20 тысяч гривен. Выплаты военные начнут получать уже в 2024 году.

Инициировал такую ​​программу народный депутат Алексей Гончаренко, выступивший на сессии горсовета.

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Также нардеп призвал приобщаться к одесской практике другие города и общины Украины и выделить всем мобилизованным денежную помощь.

Мы должны победить в войне. И для этого нам нужно поддерживать войско, а не ремонтировать бордюры, —

подчеркнул Гончаренко.

Правда, денежную помощь получат только те горожане, которые пополнят ряды Вооруженных сил после Нового года. Одесситы, мобилизованные ранее, эту выплату не получат.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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